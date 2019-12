Gomis justifica festejo junto de Jorge Jesus: «É um pai para mim, fui mandar uma mensagem»

O Al Hilal qualificou-se este sábado para as meias-finais do Mundial de Clubes, ao vencer o Espérance Tunis, por 1-0, nas meias-finais, marcando encontro com o Flamengo. Em Doha, Gomis, entrado oito minutos antes, marcou o único golo do encontro, aos 73', garantindo o triunfo. No final, o jogador francês festejou em frente ao treinador português que assistia ao encontro, atitude que justificou mais tarde. "Fui falar com Jorge Jesus. Ele é um pai para mim. Quando jantámos [andes de JJ deixar Riade], disse que nos íamos encontrar em campo e agora fui mandar uma mensagem", referiu.

O conjunto da Arábia Saudita foi sempre superior ao longo da partida e acabou por vencer com justiça, apensar de ter terminado o encontro reduzido a 10 unidades, depois de Kanno ter visto dois amarelos em dois minutos (83 e 85).





O jogo entre Al Hilal e Flamengo está marcado para terça-feira. Será um reencontro do treinador português com a equipa saudita, que treinou durante alguns meses em 2018/19.