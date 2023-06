Gonçalo Almeida nomeado juiz para o tribunal da FIFA

O português Gonçalo Almeida foi nomeado juiz da Câmara de Agentes do Tribunal de Futebol da FIFA (Agents Chamber of the FIFA Football Tribunal), anunciou a assessoria de imprensa do advogado.

Esta é a primeira vez que um advogado português, independente da indústria do futebol, é nomeado para o Tribunal da FIFA, num processo que envolveu várias dezenas de candidaturas submetidas pelas diversas entidades responsáveis pelo futebol a nível mundial.

Gonçalo Almeida, com mais de 20 anos de experiência na área do Direito do desporto, será um dos 24 juízes nomeados para a recém-criada câmara, tendo a sua candidatura sido inicialmente sugerida pela própria administração da FIFA e subsequentemente apoiada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"Recebi com enorme orgulho e satisfação esta nomeação, não podendo deixar de agradecer à FIFA e à FPF, esta última na pessoa do seu presidente Fernando Gomes, pelo inexcedível apoio que me concederam, reconhecendo em mim as competências necessárias para exercer tal cargo de enorme responsabilidade", adiantou Gonçalo Almeida, em declarações divulgadas pela sua assessoria.

O causídico assumirá funções por um período de quatro anos (2023 a 2027), sendo que a Câmara de Agentes, instituída na sequência do novo Regulamento de Agentes da FIFA, terá jurisdição sobre litígios de natureza internacional entre agentes de futebol FIFA e jogadores, treinadores, clubes, federações e/ou ligas.