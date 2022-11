Gonçalo Ramos: «Foi um sonho estrear-me pela Seleção e marcar um golo»

A seleção portuguesa de futebol goleou a Nigéria por 4-0, no último encontro de preparação para o Mundial'2022. Bruno Fernandes, aos nove e 35 minutos, este de penálti, na primeira parte, e golos de Gonçalo Ramos (82) e João Mário (84), marcaram os golos.

"Foi um sonho estrear-me pela Seleção e marcar um golo é a cereja no topo do bolo. É fantástico. Já tinha estado cá, todos me receberam bem. Já estou integrado no grupo e, quando assim é, fica mais fácil mostrar o meu valor", disse Gonçalo Ramos.