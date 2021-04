Gonzalo Higuaín: «Entender Ronaldo e Messi não é problemas deles, é teu»

Gonzalo Higuaín concedeu uma extensa entrevista ao jornal argentino 'La Nácion', na qual se mostrou orgulhoso por ser um dos 13 jogadores que já jogaram ao lado de Cristiano Ronaldo e de Lionel Messi. O agora avançado do Inter Miami é, ainda assim, o jogador que contabilizou mais minutos em campo com os dois astros do futebol mundial e, na conversa tornada pública esta quarta-feira, revelou o segredo para entender ambos.





"Estás a dizer-me que sou aquele que mais jogou com o Leo e com o Cristiano... Se fui o jogador que mais jogou com os dois, então fui aquele que melhor entendeu os dois. Entender Cristiano e Messi... O problema não é deles, o problema é teu. Se eu fui quem mais jogou com eles é porque entendi na perfeição os dois", começou por dizer o internacional argentino, prosseguindo: "Sabia o que gostavam, o que não gostava, como se sentiam mais confortáveis, como se sentiam mais desconfortáveis... E penso que eles gostaram que eu... Como posso dizer para não parecer presunçoso? Que eu não quisesse jogar 100% das bolas com eles. Por isso, sentiam que também podiam apoiar-se em mim", frisou."Penso que tiveram a sensação de que se podiam apoiar em mim. São dois jogadores totalmente distintos e tive o privilégio de desfrutar e aprender com os dois", concluiu.