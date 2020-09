Gonzalo Higuaín estreia-se com uma derrota e um penálti falhado

A estreia de Gonzalo Higuaín no Inter Miami terminou com uma derrota (0-3) frente ao Philadelphia Union, referente à 14.ª jornada da Major League Soccer (MLS). O avançado argentino realizou os 90 minutos e teve a possibilidade de relançar a partida aos 77’, quando perdia por 0-2, mas não foi capaz de converter um penálti. Assim, a equipa do ex-Juventus é penúltima na conferência Este, com 11 pontos.





O Orlando City, com Nani a titular, empatou (0-0) frente ao FC Dallas e encontra-se no quarto posto, com 26 pontos, num encontro em que João Moutinho esteve ausente por lesão.Já Pedro Santos alinhou nos primeiros 78 minutos na derrota (1-3) do Columbus Crew no reduto do Toronto FC, mas mantém a liderança na conferência, com 30 pontos, dois a mais que Philadelphia e Toronto.