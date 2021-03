Gonzalo Plata, Leonardo Campana e Jackson Porozo convocados pelo Equador

Os futebolistas Gonzalo Plata, do Sporting, Leonardo Campana, do Famalicão, e Jackson Porozo, do Boavista, todos da Liga NOS, integraram este sábado os convocados do Equador para o encontro particular com a Bolívia.

Os avançados de leões e minhotos e o defesa dos axadrezados fazem parte dos 24 eleitos do técnico argentino Gustavo Alfaro para um estágio no final de março, que incluirá um embate de preparação com os bolivianos, no dia 29, em Guayaquil.

Gonzalo Plata, que foi afastado do plantel principal do Sporting em janeiro e tem competido ao serviço da equipa B, contabiliza oito internacionalizações e três golos pelo Equador, enquanto Leonardo Campana apresenta cinco e Jackson Porozo uma.

A Confederação Sul-americana de Futebol (CONMEBOL) adiou as partidas das quinta e sexta jornadas de apuramento para o Mundial2022, no Qatar, no final de março, face à recusa dos clubes europeus em libertarem jogadores devido à pandemia da covid-19.

O Equador segue na terceira posição, com nove pontos em 12 possíveis, menos um do que a Argentina, segunda, e a três do líder Brasil, num torneio que qualifica de forma direta os quatro primeiros classificados, sendo que o quinto ainda disputa um 'play-off'.