Gostava de jantar com Peter Schmeichel? Então prepare 5,3 mil euros...

Gostava de ter a oportunidade de conhecer e privar com Peter Schmeichel? Se tem esse sonho, saiba que tem a oportunidade de o conseguir em janeiro, num evento privado que será realizado em Londres. O problema? Para tal terá de desembolsar 4,5 mil libras, qualquer coisa como 5,3 mil euros, segundo adianta o 'The Sun'.De acordo com o tablóide inglês, o jantar será realizado no Leonardo Royal Tower Bridge em Londres e é aberto a um número máximo de dez pessoas. Além do jantar, os interessados receberão também uma camisola autografada e ainda uma foto ao lado do antigo guarda-redes do Sporting, para lá do acesso ao evento principal, o 'Evening with Peter Schmeichel'.Nesse evento principal, aberto a todos os interessados mediante o pagamento de uma verba definida, o acesso a uma sessão de perguntas e respostas com Schmeichel custará 47,5 euros, ao passo que o bilhete e uma foto com o ex-guardião custarão 100€.