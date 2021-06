Governo brasileiro confirma Copa América no país e anuncia sedes do torneio

O governo brasileiro, através do ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, confirmou esta terça-feira a realização da Copa América no Brasil, em anúncio feito pelo próprio ministro em publicação nas redes sociais. Brasília, Rio de Janeiro, Cuiabá e Goiânia irão receber as partidas do torneio, adiantou ainda Luiz Eduardo Ramos.



Confirmada a Copa América no Brasil. Venceu a coerência! O que sedia jogos da Libertadores, Sul-Americana,sem falar nos campeonatos estaduais e brasileiro, não poderia virar as costas para um campeonato tradicional como este. As partidas serão em MT, RJ, DF e GO, sem público. June 1, 2021