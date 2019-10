Governo do Chile pronto para receber a final da Libertadores

O presidente do Chile, Sebastian Piñera, anunciou esta quarta-feira o cancelamento de dois eventos - Fórum de Cooperação Ásia-Pacífico (16 e 17 novembro) e Conferência da ONU sobre Alterações Climáticas (de 2 a 13 de dezembro) - no país e a decisão fez aumentar ainda mais as dúvidas quanto à realização da final da Taça Libertadores no Estádio Nacional de Santiago, agendada para 23 de novembro, face à tensão sociopolítica que se vive no país.



Contudo, na tarde desta quarta-feira, a ministra do Desporto do Chile garantiu, em conferência de imprensa, que o Governo liderado por Sebastian Piñera pretende manter o duelo decisivo da Libertadores na capital chilena e deixa a decisão definitiva nas mãos da Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL).



"O futebol une-nos e o desporto pode ser um caminho de comunicação. Recebemos o apoio do Governo para realizar a final da Taça Libertadores e a decisão dependerá da CONMEBOL", explicou Cecilia Pérez, adiantando que existem "todas as condições de segurança" para receber o duelo entre os argentinos do River Plate e os brasileiros do Flamengo, treinados pelo português Jorge Jesus.



A ministra admitiu que "há um longo caminho a percorrer" mas reiterou que "tudo estará resolvido" até à data da final, explicando ainda aos jornalistas que o presidente da CONMEBOL, o paraguaio Alejandro Domínguez, "expressou o seu desejo" de que a final seja disputada no Chile.



Após a conferência de imprensa, a CONMEBOL elogiou através do Twittter o "compromisso" do Governo chileno no sentido de "garantir as condições de segurança" para a final e assume que as duas parte vão continuar a trabalhar nesse sentido.





Desde a CONMEBOL agradecemos o compromisso demonstrado pelo Governo do Chile para garantir as condições de segurança para celebração da Final Única da CONMEBOL @LibertadoresBR 2019. A final é a celebração do futebol com e para o povo chileno. Seguimos avançando! — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 30, 2019













Esta quinta-feira, Alejandro Domínguez vai reunir-se com o presidente chileno Sebastian Piñera, encontro do qual deverá sair uma última e definitiva decisão relativamente ao palco do jogo decisivo da edição 2019 da principal competição de clubes da América do Sul.