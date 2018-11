Granada pronta a explodir obriga a evacuar estádio na Argentina

Uma granada, pronta a ser detonada, foi encontrada no último domingo no estádio de Carlos Sacaan, do Ituzaingó, na província de Buenos Aires, obrigando as autoridades a evacuarem o recinto.O engenho foi encontrado debaixo da bancada da equipa visitante e da tribuna de imprensa. Segundo o canal TyC Sports foi retirado pela Brigada Anti-explosivos e acionado num local seguro.Juan Manuel Lugones, secretário executivo da Agência de Prevenção da Violência no Desporto, garantiu que já foi instaurada uma investigação sobre a origem da granada e que serão analisadas as imagens das câmaras de segurança.O jogo do Ituzaingó com o Deportivo Merlo, da 4.ª divisão argentina, acabou por se realizar e terminou empatado a zero.