Grasshopper perde na estreia de Tomás Ribeiro

O Grasshopper, dos portugueses Tomás Ribeiro, André Moreira e André Santos, foi derrotado (2-0) pelo Sion, com um golo de Bamert e um autogolo de Loosli, em encontro referente à 19ª jornada da liga suíça.O ex-central do Belenenses SAD foi titular na estreia pela equipa e substituído aos 66'. De notar que André Santos, lançado ao minuto 79, acabou expulso com vermelho direto apenas seis minutos depois (85').Os 'gafanhotos', que somam apenas uma vitória no campeonato desde novembro, desceram para o 7º lugar, com 23 pontos, menos um do que o Sion, que ascendeu ao 6º.