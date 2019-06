Grécia: Arranca a pré-época do Olympiacos de Pedro Martins

Plantel pré-época Olympiacos Plantel pré-época Olympiacos

A pré-época do Olympiakos, equipa orientada por Pedro Martins, arranca esta segunda-feira, com o clube a divulgar o plantel que amanhã viajará para a Polónia, onde vão decorrer os primeiros dias de trabalho da formação grega.Recorde-se o Olympiacos vai defrontar o Viktoria Plzen, na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões a 23 de julho, recebendo o Plzen uma semana depois."Prontos para a nova temporada", escreveu no Facebook José Sá, guarda-redes português que alinha no OLympiacos.