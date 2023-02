Grécia: Baliza irregular adia jogo do AEK

O jogo entre o Atromitos e o líder AEK não se realizou ontem depois de ter sido detectado que a altura de uma das balizas era mais baixa do que a da outra. Apesar dos esforços da equipa da casa para tentar resolver o problema, ao fim de 30 minutos de espera, os árbitros acabaram por decidir que não havia condições para realizar a partida da 21ª jornada.O Panathinaikos aproveitou, assim, para assumir a liderança provisória da liga grega – com 48 pontos, mais um do que o AEK – ao vencer (2-0) o Lamia, com golos de Kleinsheisler (14’) e do ex-leão Sporar (90’+2). Já o PAOK, com Rafa Soares, Tiago Dantas e Nélson Oliveira no onze – André Ricardo e Filipe Soares não saíram do banco, ficou-se pelo nulo na receção ao Olympiacos, seguindo ambos com 43 pontos.