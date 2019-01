Grécia: Daniel Podence bisa e o Olympiacos passa aos 'quartos' da Taça

O Olympiacos, orientado pelo treinador português Pedro Martins, qualificou-se esta quarta-feira para os quartos de final da Taça da Grécia, ao vencer o Xanthi por 3-1, com dois golos de Daniel Podence. A equipa de Pireu tinha alcançado um nulo no jogo da primeira mão em casa do Xanthi e impôs-se agora por 3-1, garantindo a passagem aos quartos de final.Podence abriu o marcador aos 29 minutos e o avançado egípcio Ahmed Hassan, ex-jogador de Rio Ave e Sp. Braga, aumentou a vantagem já na segunda parte, aos 52 minutos, e o português bisou aos 61 minutos, arrumando definitivamente com o desfecho da eliminatória. O Xanthi ainda reduziu para 3-1, aos 75 minutos, pelo cabo-verdiano Brito, mas o Olympiacos teve sempre o jogo e a eliminatória controlados.Daniel Podence, grande figura do jogo, foi substituído aos 64 minutos, pelo avançado argentino Franco Soldano.Pelo Olympiacos, além de Podence, alinharam mais dois jogadores portugueses, o guarda-redes José Sá e o central Roderick, que jogaram os 90 minutos, enquanto no banco, de onde não saiu, do Xhanthi esteve o defesa português Dinis Almeida.