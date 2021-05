Grécia: José Sá defende penálti na goleada do campeão Olympiacos

O guarda-redes José Sá defendeu este domingo uma grande penalidade na vitória do já campeão Olympiacos, treinado por Pedro Martins, na visita ao Panathinaikos, por 4-1, no fecho da fase de campeão da Liga grega de futebol

A figura do encontro foi o grego Masouras, que nem precisou de jogar os 90 minutos para marcar os dois primeiros, aos sete e 12 minutos, e assistir o terceiro, do marroquino El Arabi, aos 38.

Nessa altura, José Sá, que foi titular, assim como Ruben Semedo, já tinha defendido o penálti do argentino Villafáñez, que acabou expulso, antes de o brasileiro reduzir, aos 53. El Arabi 'bisou' aos 72 para fechar a contagem.

Na partida jogou ainda Bruma, na equipa do Pireu, enquanto António Xavier não saiu do banco de suplentes na equipa da casa, quinta classificada, no último jogo dos campeões, que acabam com 90 pontos.