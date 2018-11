Grécia: Olympiacos consegue empate tardio em casa frente ao Panathinaikos

O Olympiacos empatou este domingo com o rival Panathinaikos (1-1) no Pireu, em Atenas, com o defesa senegalês Pape Abou Cisse a marcar para a formação da casa o golo do empate aos 90'+5.Depois de uma primeira parte sem golos, a equipa visitante adiantou-se no marcador aos 61 minutos por intermédio do médio albanês Ergys Kace, com um remate espetacular de fora da área, mas o conjunto liderado pelo treinador português Pedro Martins partiu imediatamente em busca do golo, teve várias oportunidades, e alcançou a igualdade já mesmo em cima do final do jogo.O guarda-redes José Sá (emprestado pelo FC Porto) e Daniel Podence (ex-Sporting) foram titulares no Olympiacos e jogaram toda a partida, enquanto o defesa Roderick não saiu do banco.Antes, já o AEK Atenas, adversário do Benfica no grupo E da Liga dos Campeões - desloca-se à Luz na última jornada que está agendada para 12 de dezembro -, tinha sido surpreendido em casa pelo Atromitos (0-2), com dois golos marcados na reta final do jogo. O defesa Spyros Risvanis faturou aos 88 minutos e, dois minutos depois, foi a vez do avançado Efthymios Koulouris arrumar as contas do jogo.O PAOK, que recebeu e venceu hoje o Panetolikos (2-1), segue firme na liderança com 26 pontos, seguido de perto pelo Atromitos, que conta com 24 pontos. Já o Olympiacos está em terceiro com 20 pontos e o AEK está na quinta posição (17 pontos), à frente do Panathinaikos (15 pontos).