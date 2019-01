Grécia: Olympiacos de Pedro Martins empata sem golos em casa do Xanthi

O Olympiacos, orientado pelo treinador português Pedro Martins, empatou esta terça-feira sem golos no terreno do Xanthi, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Taça da Grécia.O jogo foi muito equilibrado, desde a percentagem de posse de bola às oportunidades de golo, mas nenhuma das equipas conseguiu finalizar, pelo que o Olympiacos parte para a segunda mão em casa numa posição mais favorável.Pelos campeões gregos alinhou no onze inicial o guarda-redes português José Sá, ex-FC Porto, mas o seu compatriota Roderick, central, não chegou a sair do banco, enquanto o internacional luso Daniel Podence não foi convocado.Pela equipa do Xanthi foi utilizado o português Dinis Ameida, que, nas duas últimas épocas, alinhou pelo Sporting de Braga B, na 2.ª Liga portuguesa, e pelo Belenenses, na I Liga, lançado em campo aos 90+1 para o lugar do sérvio Aleksandar Kovacevic.