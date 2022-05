Grécia: Olympiacos de Pedro Martins vence Aris e consolida liderança

Com o título já garantido, o Olympiacos, do treinador português Pedro Martins, venceu este domingo o Aris, em Salonica, por 1-0, e consolidou a liderança da liga grega. Tiquinho Soares, ex-FC Porto, foi o autor do único golo da partida, à passagem dos 55 minutos.

O internacional sub-21 português João Carvalho foi titular na equipa de Pedro Martins e acabou substituído na reta final da partida, aos 82 minutos, pelo médio Vasilios Sourlis. Já o internacional 'A' luso, Rony Lopes, acabou por não sair do banco. Do lado do Aris, Bruno Gama foi lançado aos 66', para render o médio argentino Mateo Garcia.

Com este triunfo, o Olympiacos, que já tinha garantido o título, consolidou a liderança no campeonato, com 79 pontos, seguido do PAOK, com 60, do Panathinaikos, com 55, e do Aris, com 53.