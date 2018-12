Grécia: Olympiacos de Pedro Martins vence e continua em segundo

O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, venceu este domingo o Lamia, por 3-0, e manteve-se na perseguição ao PAOK Salónica, tendo ficado provisoriamente a cinco pontos do líder da liga grega, à 15.ª jornada.A atuar em casa, o Olympiacos chegou ao triunfo com golos do espanhol Guerrero, aos 32 minutos, Fetfatzidis, aos 46, e do norueguês Elabdellaoui, aos 51.O guarda-redes José Sá e o defesa central Roderick foram titulares na formação de Pedro Martins, enquanto Daniel Podence ficou na bancada.O Olympiacos segue no segundo lugar do campeonato grego, agora a cinco pontos do PAOK Salónica, que na segunda-feira visita o Levadiakos, penúltimo posicionado.