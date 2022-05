Grécia: Olympiacos de Pedro Martins vence na casa do PAOK e sagra-se tricampeão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Olympiacos de Pedro Martins venceu na casa do PAOK ( 1-2 ) e sagrou-se tricampeão grego esta quarta-feira. Murg (10') abriu o ativo para os da casa mas Rony Lopes empatou, aos 51 minutos.O ucraniano Reabciuk, que também passou por Portugal, fixou o resultado final que deu origem à festa dos homens do Pireu. Na formação de Salónica, os portugueses Filipe Soares e Nélson Oliveiram também estiveram em campo.Este é o terceiro campeonato seguido para o treinador português, de 51 anos, na quarta temporada ao serviço do Olympiacos em que também conta uma Taça da Grécia.