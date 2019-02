Grécia: Olympiacos de Pedro Martins vence Panionios e pressiona líder PAOK

O Olympiacos, orientado pelo treinador português Pedro Martins, venceu este sábado por 4-0 o Panionios, para a 19.ª jornada do campeonato grego, e encurtou, à condição, para cinco pontos a diferença para o líder PAOK.Com os portugueses José Sá e Daniel Podence no onze, Gil Dias a sair do banco aos 80 minutos e Roderick a ser suplente não utilizado, o Olympiacos necessitou de 68 minutos para desbloquear a defesa do Panionios e chegar ao golo.O egípcio Koka (1-0), aos 68 minutos, o espanhol Miguel Guerrero (2-0), aos 75, Lazaros Christodoulopoulos (3-0), aos 79 na conversão de uma grande penalidade, e o sérvio Jagos Vukovic (4-0), aos 86, foram os marcadores dos golos do Olympiacos.Com os três pontos conquistados, o Olympiacos passa a somar 45 na segunda posição da tabela classificativa, a cinco do líder PAOK, embora com mais um jogo, que no domingo se desloca a casa do AEK Atenas, terceiro classificado, com 36.