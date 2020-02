Grécia: Olympiacos e PAOK vencem e mantêm vivo o duelo pela liderança

O Olympiacos e o PAOK, orientados pelos técnicos portugueses Pedro Martins e Abel Ferreira, mantêm animada a luta pela liderança da Liga grega, depois de terem ambos vencido os seus jogos de hoje.

Nos dois únicos jogos do dia da 24.ª jornada da Superliga helénica, o PAOK entrou primeiro em campo e saiu vencedor da deslocação ao terreno do AEL Larissa. Aos 14 minutos, Dimitrios Limnios adiantou a formação de Salónica, com o brasileiro Douglas a fazer o 2-0 ainda antes do intervalo. O melhor que os homens da casa conseguiram foi reduzir aos 67 minutos por intermédio de Theocharis Iliadis.

Em Atenas, o Olympiacos confirmou o favoritismo na receção ao Panionios e goleou por 4-0, com todos os golos apontados durante o primeiro tempo, e três antes dos dez minutos. O egípcio Ahmed Hassan (que está emprestado pelo Sp. Braga) fez o primeiro logo aos quatro minutos, o marroquino Youseff El Arabi o segundo apenas dois minutos depois, Konstantinos Fortounis ampliou para 3-0 aos nove e El Arabi bisou no encontro aos 24 para estabelecer o resultado final.

Com as vitórias, o Olympiacos continua no primeiro lugar com 60 pontos em 24 jogos, enquanto o PAOK está no segundo posto com 58 pontos.