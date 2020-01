Grécia: Olympiacos empata e pode ver PAOK isolar-se na segunda-feira

O Olympiacos de Pedro Martins empatou este domingo sem golos em casa do Volos e pode perder a liderança repartida do campeonato grego, caso o PAOK de Abel Ferreira consiga vencer na segunda-feira.

Em jogo pouco emotivo, o Olympiacos não foi além do nulo, que lhe dá o comando provisório, contudo, com somente um ponto de avanço sobre o PAOK, que, na segunda-feira, recebe o Atromitos, nono classificado.

José Sá e Rúben Semedo foram titulares no Olympiacos, que agora soma 38 pontos, mais um do que o PAOK, enquanto o AEK de Atenas é terceiro, com 28 pontos.