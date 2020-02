Grécia: PAOK de Abel Ferreira perde e deixa fugir Olympiacos

O PAOK, de Abel Ferreira, somou este domingo a segunda derrota no campeonato grego de futebol, ao cair no campo do Panathinaikos, por 2-0, e deixou fugir na liderança o Olympiacos, de Pedro Martins, no fecho da 22.ª jornada.

A formação de Abel Ferreira, que contou com Vieirinha a titular, iniciou a ronda como líder isolado da competição, mas acabou por ser surpreendido em Atenas, com o italiano Macheda, aos 49 minutos, de grande penalidade, e Chatzigiovannis, aos 56', a fazerem os golos da equipa da casa.

No Panathinaikos, que segue na quarta posição, destaque ainda para o português João Nunes, que foi lançado na partida aos 77' minutos.

Com este desaire, o PAOK caiu para o segundo posto, com 52 pontos, menos dois que o Olympiacos, que no sábado venceu por 3-1 na receção ao Xanthi.