Grécia: PAOK volta a empatar e marca passo

O PAOK, treinado pelo português Abel Ferreira, empatou sem golos na receção ao Panathinaikos, na sétima jornada da fase de apuramento do campeão grego de futebol, enquanto o AEK e o português Nelson Oliveira somam e seguem.

A equipa de Atenas recebeu e venceu o OFI Creta por 2-0, com Nelson Oliveira, que bisou na jornada anterior frente ao Aris e tem andado com veia goleadora, a abrir o marcador, aos 19 minutos, um golo todo ele lusitano, visto que a assistência foi de Paulinho, um dos quatro portugueses que entraram no onze, enquanto o segundo golo foi marcado pelo central grego Stratos Svarnas, aos 45.

Além de Nelson Oliveira, que foi substituído aos 59 minutos pelo argentino Sérgio Araújo, e Paulinho, foram titulares o médio André Simões e o lateral-esquerdo Hélder Lopes.

No outro jogo da sétima jornada da fase de apuramento do campeão grego, o PAOK, treinado por Abel Ferreira, voltou a marcar passo, ao empatar em casa sem golos frente ao Panathinaikos, depois do empate a dois golos em Creta, com o OFI, e da derrota em casa perante o AEK, por 2-0, nas sexta e quinta jornadas, respetivamente.

De salientar que Nelson Oliveira, que tem sido um dos destaques do campeonato grego, subiu hoje ao segundo lugar na lista de melhores marcadores, com 13 golos, igualando o italiano Federico Macheda, do Panathinaikos, e só sendo superado pelo avançado marroquino Yousef El Arabi, do Olympiacos, que soma 20 golos.

Em quarto lugar segue o português Bruno Gama, que tem estado em grande evidência ao serviço do Aris de Salonica e que já contabilizou 12 golos no campeonato, feito tanto mais meritório por se tratar de um médio ofensivo.

A sua equipa, o Aris, saiu derrotada por 4-2 na receção ao Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, e que já assegurou o título.