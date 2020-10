Grécia: Rúben Semedo renova até 2024 com o Olympiacos

Rúben Semedo renovou com o Olympiacos até junho de 2024, segundo anunciou o jornal grego 'Sport24'. A notícia foi depois confirmada pelo próprio jogador através da conta pessoal de Instagram, ao partilhar várias publicações de felicitações pela prorrogação de contrato com a formação de Atenas.





O internacional português esteve perto de sair para o Benfica no último defeso mas acabou por se quedar na Grécia, onde chegou em 2019. Na presente temporada, o jogador de 26 anos já cumpriu sete encontros oficiais.Em setembro, o técnico Pedro Martins havia avançado com a possibilidade de Semedo renovar com o Olympiacos , hipótese que haveria de se tornar real.