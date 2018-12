Grécia: Vítor Pereira condena ataque a árbitro

Thanasis Tzilos, árbitro grego que recentemente recebeu as insígnias da FIFA, foi atacado por quatro encapuzados quando saía de casa para ir trabalhar, em Larissa. Este engenheiro civil sofreu ferimentos na cabeça e pernas, sendo transportado de urgência para o hospital. As autoridades estão a investigar o incidente, mas um dirigente da Associação de Futebol de Larissa assegurou, à rádio Sport FM, que as agressões estão relacionadas com o futebol. Em comunicado, Vítor Pereira, presidente do Comité de Arbitragem da federação grega, condenou "da maneira mais categórica o terrível ataque a Thanasis Tzilos. Recentemente, adverti todos sobre o clima de intimidação que rodeia os árbitros gregos. Aqueles que criticaram as minhas posições, agora entendem o que descrevi e o ambiente que estamos a tentar modificar".

À margem do incidente, o Olympiacos de Pedro Martins apurou-se para os ‘oitavos’ da Taça, depois de vencer o Aris Avato por 2-1, num jogo em que Roderick foi titular.