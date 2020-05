Grécia: Vítor Pereira deixa liderança do Conselho de Arbitragem

O português Vítor Pereira estará de saída da liderança do Conselho de Arbitragem da federação grega de futebol. O ex-árbitro é o presidente da organização, mas o jornal helénico ‘Gazzetta’ avança que Vítor Pereira irá deixar o cargo após terminar o atual mandato.





Na verdade, ainda não é certo quando irão haver as próximas eleições para a presidência do Conselho de Arbitragem, mas a imprensa grega aponta que a decisão deverá acontecer entre o final de julho e o início de agosto.Além disso, a ‘Gazzetta’ aponta quem irá suceder a Vítor Pereira na liderança do CA. Segundo o jornal grego, o atual vice-presidente, Juan Marín, é a hipótese mais forte para suceder ao português. Recorde-se que Vítor Pereira preside o CA na Grécia desde julho de 2017, mas recentemente tem sido alvo de bastantes críticas por parte dos clubes, sendo que foi bastante contestado pelo Olympiacos no passado mês de dezembro.