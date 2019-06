Grécia: Vítor São Bento reforça o Xanthi

Vítor São Bento vai representar os gregos do Xanthi, nas duas próximas temporadas. O guardião que esteve as duas últimas épocas ao serviço do Sp. Covilhã vai ter a primeira experiência no estrangeiro, no principal campeonato grego.





O jogador de 26 anos já partilhou nas redes sociais que vai mudar de emblema e deixou uma palavra de apreço ao clube serrano. "Ao Sp. Covilhã deixo uma palavra de gratidão por me ter recebido de braços abertos e me ter dado a confiança para de novo conseguir mostrar as minhas capacidades. Será sempre um clube e uma cidade que ficará no meu coração.Será uma nova etapa, mas sempre com a mesma ambição de trabalhar bem e conquistar coisas novas", vincou Vítor São Bento no Facebook.