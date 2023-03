Greve: Jogadores do Esteghlal, de Sá Pinto, param de treinar em protesto contra salários em atraso

Os jogadores do Esteghlal Tehran, de Ricardo Sá Pinto, pararam de treinar durante a sessão de trabalho da formação iraniana, em protesto contra os salários em atraso, segundo dá conta a imprensa do Irão.Os atletas já tinham avisado a direção do Esteghlal dos pagamentos em falta há alguns dias, mas ainda não receberam nenhum vencimento, apesar de Bahr Kerman, CEO do clube, ter prometido resolver a situação. Não se sabe se esta greve vai continuar nos próximos dias.O Esteghlal está a passar por vários problemas financeiros e espera receber ajuda do governo local. Ainda assim, se essa ajuda financeira chegar, será para cobrir a dívida do clube com Andrea Stramaccioni, técnico que saiu em 2019, segundo a imprensa.