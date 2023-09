Griezmann 'descarta' Arábia Saudita: «A MLS é a minha principal opção para o futuro»

Antoine Griezmann foi questionado sobre a possibilidade de rumar à Arábia Saudita, mas o avançado surpreendeu ao dizer que o seu objetivo é jogar na… MLS, onde Lionel Messi brilha ao serviço do Inter Miami."Compreendo a escolha de quem decide ir para a Arábia Saudita. Estamos a falar de somas de dinheiro incríveis. Alguns querem proteger os seus filhos e até os seus netos, mas também têm a obrigação de jogar bem lá. Para mim, não é uma decisão fácil de tomar. Tenho três filhos. Mas a MLS e os Estados Unidos continuam a ser as minhas principais opções para o futuro", referiu o avançado do Atlético Madrid esta segunda-feira, na conferência de imprensa de antevisão do jogo particular que colocará frente a frente França e Alemanha (hoje, às 20 horas).