Grupo de adeptos do Flamengo chegou a Lima 145 horas depois

Após uma viagem de autocarro que durou 145 horas, 19 adeptos do Flamengo chegaram esta sexta-feira a Lima, capital do Peru, para assistirem à final da Taça Libertadores agendada para sábado entre a equipa orientada por Jorge Jesus e os argentinos do River Plate.A aventura começou no passado sábado e teve o Rio de Janeiro como ponto de partida para os mais de seis mil quilómetros de uma viagem que atravessou outros cinco estados brasileiros (São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre) e acabou por demorar mais 29 horas do que o previsto devido a alguns contratempos.Após duas paragens forçadas por problemas no ar-condicionado, o autocarro enfrentou uma tempestade tropical na noite de segunda-feira que originou algumas infiltrações e a água chegou mesmo a molhar as bagagens dos passageiros. A empresa ainda pensou em trocar o veículo mas as reparações permitiram seguir viagem, só que a passagem da fronteira entre o Brasil e o Peru aconteceu apenas na madrugada de terça para quarta-feira.Já em território peruano, o veículo deixou para trás a Cordilheira dos Andes e ainda ultrapassou estradas sinuosas até à chegada a Lima.Além dos 19 adeptos do Mengão, o autocarro, que foi conduzido por dois motoristas em rotatividade, transportava ainda cinco jornalistas e 26 pessoas.