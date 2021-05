Guarda-redes do 'Flu' desvaloriza exibição de Enzo Pérez: «Só taparam o buraco que cavaram»

A presença de Enzo Pérez como guarda-redes do River Plate correu o Mundo. Não é todos os dias que vemos um médio (ainda por cima... lesionado) a jogar à baliza num jogo da Taça Libertadores e por um dos clubes históricos e mais titulados da América do Sul.





O antigo jogador do Benfica acabou por surpreender os mais céticos e, apesar de ter sofrido um golo, isso não impediu o River Plate de derrotar (2-1) o Independiente Santa Fé . Contudo, nem todos se deixaram levar na onda e Marcos Felipe, guarda-redes do Fluminense - equipa que está no grupo dos argentinos - desvalorizou a exibição de Enzo Pérez e criticou mesmo o facto de este ter sido eleito o melhor em campo pela CONMEBOL."Praticamente não apareceu durante o jogo. Foi considerado o melhor do jogo sem ter feito grandes defesas. A equipa do River defendeu, aproveitou os espaços que o Santa Fé concedeu. Não vi nada de extraordinário. Apenas taparam um buraco que eles próprios cavaram. Por isso não tenho nada a dizer sobre o Enzo Pérez", afirmou ontem o guarda-redes do Fluminense, em conferência de imprensa.Com estas declarações, Marcos Felipe acabou por 'incendiar' o ambiente para a visita do Fluminense ao River Plate, marcada para terça-feira. Os argentinos partem para a 6.ª e última jornada do grupo com 9 pontos, enquanto os brasileiros estão no 2º lugar, com 8. É certo que o River só precisa de um empate para seguir em frente, mas caso vença - e no outro jogo do grupo, entre colombianos, o Júnior Barranquilla derrote o Santa Fé - o Fluminense acabará em 3.º e será relegado para a Taça Sul-americana.