Guarda-redes do Irão explicou segredo para defender penálti de Ronaldo no Mundial

O frustrante empate da Seleção Nacional com o Irão (1-1), a contar para a 3ª jornada do Grupo B do Mundial, ficou marcado pelo penálti falhado por Cristiano Ronaldo. Ou melhor, defendido pelo guarda-redes iraniano Alireza Beiranvand, uma das escolhas de Carlos Queiroz para o evento na Rússia. O guardião, de 26 anos, reconheceu, ao 'Irish Sun', as muitas horas passadas a ver penáltis batidos pelo capitão da Seleção."Estudei os último penáltis que ele bateu, incluindo o da Champions, frente à Juventus, nos últimos minutos e frente à Espanha. Ele normalmente coloca-os todos por alto e olhei para os pés dele", analisou o guardião iraniano. "Notei no seu olhar que ele olha sempre para as pernas dos guarda-redes e conforme este mexa primeiro a esquerda ou a direita... Esperei para ver onde ele colocava a perna esquerda", confessou o jogador do Persepolis, do Irão. "Antes do jogo, revi tudo com Carlos Queiroz e os técnicos. Eles disseram para imaginar na minha cabeça o momento, como se fosse um filme.""Quero sempre ser o motivo pelo qual a minha equipa ganha. Mesmo que seja por 1-0 e eu não marque mas posso ser o homem do jogo", reconheceu o guarda-redes, que gostava de poder jogar no campeonato inglês.