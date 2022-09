Guarda-redes holandês falha convocatória dos sub-21 por demorar a responder... no WhatsApp

Aconteceu na Holanda e promete ser um dos casos mais insólitos do ano. Jay Gorter, guardião holandês do Ajax, falhou a convocatória para os sub-21 do seu país por ter demorado muito tempo a responder ao treinador de guarda-redes... no WhatsApp, avança o 'The Telegraph'.Segundo explica a mesma fonte, Gorter não viu o telemóvel uma vez que se encontrava no hospital a visitar a mãe, que estava a contas com um problema renal. "Não responder às mensagens saiu muito caro a Gorter. Sierd van den Berg [o treinador de guarda-redes] achou que ele podia ter respondido apesar da situação com a sua mãe", explicou Mike Verweij, do jornal britânico.Fabian de Keijzer, do Utrecht, Bart Verbruggen, do Anderlecht e Kjell Scherpen, do Vitesse, foram os selecionados.