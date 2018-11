Guarda-redes hondurenho executado em frente a dezenas de pessoas

Óscar Munguía, guarda-redes do Club Deportivo e Social Vida, nas Honduras, morreu no último domingo assassinado num bar, em frente a dezenas de pessoas.Óscar estava na companhia de um amigo no bar de um hotel em La Ceiba, a capital do país, quando um desconhecido disparou uma arma, matando-o instantaneamente.Segundo algumas testemunhas, o guarda-redes ter-se-ia envolvido numa discussão com um cliente, que depois de sair do local teria voltado uns minutos mais tarde com uma arma.O jogador ainda teria tentado fugir, mas foi atingido por vários tiros nas costas, caindo inanimado à porta do estabelecimento.As autoridades estão no encalço do atirador, que já foi identificado graças às câmaras de segurança.