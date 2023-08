Guarda-redes polaco terá inventado agressão de ultras: afinal a 'culpa' foi da namorada

Foi uma das histórias que abalou o futebol polaco na segunda-feira, mas ao que parece aquilo que o guarda-redes Kewin Komar fez circular, com um suposto ataque por parte de ultras do Wisla Cracóvia num festival , não passou de uma pura invenção. Pelo menos é isso que garante a emissora RMF FM, que esta terça-feira revela que o ataque não existiu e que os ferimentos sofridos pelo guarda-redes (esses bem reais...) terão sido consequência de uma discussão entre o guarda-redes do Puszcza Niepolomice e... o ex da sua namorada.Segundo os dados da emissora, que cita testemunhos no local, Komar ter-se-á envolvido numa acalorada discussão, que viria a tornar-se em confronto físico. A cena de pancadaria deixaria marcas em ambos, obrigando-os a irem às urgências: o guarda-redes com uma fratura na mão e o outro envolvido com uma fratura no maxilar.De resto, a polícia iniciou a sua investigação aos factos e já terá descartado o cenário de agressão por parte dos ultras, pelo que toda a história que foi colocada a circular no dia de ontem não passou de uma (enorme) invenção...