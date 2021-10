Guarda-redes que agrediu colega de equipa arrasado nas redes sociais: «Precisas de terapia»

Aaron McCarey, o guarda-redes irlandês que agrediu um colega de equipa após sofrer um golo, está a ser muito criticado nas redes sociais. No passado dia 10, o guardião partilhou uma publicação relativa ao Dia Mundial da Saúde Mental, que já conta com diversos comentários... não muito afáveis.





"Não tenho bem a certeza se é simpático agredir um colega de equipa...", "se calhar devias seguir o teu próprio conselho em vez de agredires alguém" ou "precisas urgentemente de terapia" são alguns dos cerca de 60 comentários que se podem ler.Recorde-se que o guardião viu o vermelho direto depois do incidente na partida entre o Glentoran e o Corelaine do campeonato da Irlanda do Norte, que terminou com um empate a dois.