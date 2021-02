Guardiola aproveitou o tempo livre para ver o Arsenal-Benfica: «Estava curioso»

O Manchester City defrontou o Borussia Monchengladbach na quarta-feira, em Budapeste, e amanhã joga novamente: defronta o West Ham na Premier League. Pep Guardiola aproveitou a viagem de regresso da Hungria para estudar o próximo adversário e, mais tarde, ainda reservou algum tempo para ver mais futebol.





"Ontem, no voo, comecei a analisar o West Ham. Quando temos mais tempo gosto de tirar uma folga. Vi um pouco do Arsenal-Benfica, a segunda parte. Estava curioso para ver o jogo. E sim, tenho uma boa relação com o treinador do Norwich, por isso quando jogam gosto de vê-los. Se tenho amigos nas equipas vejo, divirto-me com um copo de vinho. Mas, normalmente, quando vejo futebol é para analisar a minha equipa ou os adversários. O resto? Sobra-me pouco tempo", atirou Pep Guardiola.Recorde-se que o Arsenal é treinador por Mikel Arteta, antigo adjunto de Pep Guardiola no Manchester City.