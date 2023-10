Guardiola elege o mais talentoso: jogou com nomes como Ronaldo 'Fenómeno'... mas o seu ídolo é outro

Pep Guardiola é um dos nomes mais incontornáveis do futebol mundial e a carreira que construiu – primeiro como jogador e agora como treinador – não deixa margem para dúvidas. Andou sempre na alta roda do desporto-rei e cruzou-se com muitos nomes icónicos, mas qual terá sido mesmo o mais talentoso com quem partilhou o balneário? O técnico do Manchester City foi convidado a responder a esta questão num evento realizado na cidade italiana de Cuneo e a resposta… não foi assim tão óbvia.Apesar de atuado ao lado de nomes como Ronald Koeman, Ronaldo 'Fenómeno' ou Luis Enrique na sua longa travessia no Barcelona, Guardiola elegeu "Roberto Baggio" como o mais predestinado. O ex-internacional italiano, que ganhou a Bola de Ouro em 1993 e foi eleito um dos 100 melhores jogadores do século XX pela FIFA, foi colega de Guardiola no Brescia, entre 2001 e 2003.