Guardiola já definiu dois alvos para a defesa e pode gastar... 100 milhões

Poucos dias depois do encerramento do mercado de inverno, o Manchester City já está de olhos postos no mercado de verão e os citizens não olham a custos.Segundo o 'The Sun', Pep Guardiola quer reforçar a defesa em cada uma das alas e já tem os alvos definidos. Para o corredor esquerdo, Ben Chilwell é o escolhido. O defesa de 22 anos renovou recentemente com o Leicester, mas uma verba a rondar os 57 milhões de euros pode levar o inglês para Manchester.Para o corredor direito, é Aaron Wan-Bissaka que está a despertar a atenção do técnico espanhol. O jogador de 21 anos do Crystal Palace leva 27 jogos esta época pelo emblema de Londres e pode rumar aos citizens por cerca de 34 milhões de euros.As sucessivas lesões de Benjamin Mendy fazem Pep Guardiola procurar alternativas.