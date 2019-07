Guardiola quer Maguire e deve vender dois ex-FC Porto

Pep Guardiola, treinador do Manchester City de Bernardo Silva, pretende contar com Harry Maguire, central inglês de 26 anos do Leicester, e para isso está disposto a pagar os 85 milhões de euros que a equipa de Ricardo Pereira e Adrien Silva pretendem pelo jogador. No entanto, dispender esta quantia, obriga os citizens a vender para poder equilibrar a balança financeira, à qual a UEFA está muito atenta.





Assim, Guardiola que já não contava com Mangala e o colocou como transferível, também parece estar a pensar em colocar Nicolás Otamendi na lista de transferências. Dois ex-jogadores do FC Porto que podem estar de saída do campeão inglês.