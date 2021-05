Guardiola só na Premier League: «Se jogássemos a final da Champions na próxima semana...»

O Manchester City de Pep Guardiola recebe o Chelsea sábado com a possibilidade de ser campeão da Premier League em caso de vitória frente aos blues. Na antevisão do encontro, o técnico dos citizens rejeitou a ideia de rotular a partida como um ensaio para a final da Champions e considerou que não terá qualquer impacto no jogo marcado para 29 de maio em Istambul.





"Em primeiro lugar, parabéns a eles por chegarem à final. Fizeram duas boas atuações contra o Real Madrid. Se jogássemos a final na próxima semana, poderia existir (um impacto significativo), mas depois de amanhã faltam 21 ou 22 dias para a final. São o adversário que vamos enfrentar na final, mas vamos tentar jogar com jogadores adequados à forma como jogam."A três jornada do fim, os citizens estão perto de conquistar o terceiro título de campeão da Premier League em quatro épocas. Guardiola disse estar concentrado na conquista do campeonato o mais rápido possivel."Sempre disse que a Premier League é o título mais importante. Restam quatro jogos para conseguir uma vitória e amanhã vamos tentar conquistá-la. Neste momento ninguém pensa na final da Champions League porque ainda não temos a Premier League nas nossas mãos. Assim que a tivermos, o foco passará então a ser outro", considerou.O Manchester City dos portugueses Rúben Dias, Bernardo Silva e João Cancelo já conquistaram esta época uma Taça da Liga Inglesa e tem a possibilidade de juntar a Premier League e a Liga dos Campeões ao palmarés desta temporada.