Guia completo da Major League Soccer

Sendo certo que a Major League Soccer voltou às ‘luzes da ribalta’ depois de Neymar ter referido que gostava de disputar a competição no futuro, a verdade é que há vários outros motivos para se acompanhar o campeonato norte-americano de futebol. O crescimento do ‘soccer’ na terra de Tio Sam é um fenómeno facilmente constatável e, neste artigo, Record apresenta-lhe um guia de projeção da edição de 2022 da MLS.



Outrora vista como a competição onde grandes jogadores em fim de carreira podiam desfrutar de uma reforma dourada, a MLS é cada vez mais uma liga com capacidade de atrair jovens que estão a iniciar o seu percurso no futebol profissional. Assim, entre talentos a despontar, estrelas à procura de reencontrar a sua melhor versão e a adição de novos clubes à liga, são várias as razões para se estar atento ao que vai acontecer do outro lado do Atlântico já a partir deste sábado, dia 26 de fevereiro.