Guiné-Bissau chama 10 'portugueses' para o jogo com São Tomé e Príncipe

A Guiné-Bissau chamou 10 futebolistas que alinham em Portugal para a visita a São Tomé e Príncipe, no dia 4 de setembro, para as pré-eliminatórias para o Mundial de 2022, a disputar no Qatar, anunciou a federação guineense.O avançado Valdu Té, que alinha no Arouca, depois de ter feito parte da formação no V. Setúbal, foi pela primeira vez chamado para os djurtus.Os restantes 'portugueses' chamados pelo selecionador Baciro Candé são os defesas Nanu (Marítimo), Mamadu Candé (Santa Clara) e Juary Soares (Mafra), os médios Manconi Soriano (Moreirense), João Jaquité (Tondela) e Bura (Farense), os avançados Romário Baldé (Gil Vicente) e João Mário (AC Viseu) e o guarda-redes Rui Dabó (Fátima).A seleção guineense vai concentrar-se em Portugal, seguindo diretamente para São Tomé e Príncipe, para o jogo da primeira mão.O segundo jogo está marcado para 10 de setembro, no Estádio 24 de setembro, em Bissau.Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe tentam chegar pela primeira vez à fase de grupos de qualificação para um campeonato do mundo.Os djurtus tentam a sua qualificação desde o Mundial1998 e São Tomé e Príncipe desde o Mundial2002.Jonas Mendes (Black Leopards, Afs) e Rui Dabó (Fátima).: Rudinilson Silva (Kaunas Zalgiris, Lit), Marcelo Djaló (Fulham, Ing), Juary Soares (Mafra), Mamadu Candé (Santa Clara) e Nanu (Marítimo).: Sori Mané (Moreirense), Pelé (Reading, Ing), Bura (Farense), Moreto Cassamá (Reims, Fra) e João Jaquité (Tondela).: Piqueti Djassi (Ismaily, Egi), Toni Silva (Astra Giurgiu, Rom), Mama Baldé (Dijon, Fra), Romário Baldé (Gil Vicente), Joseph Mendes (Ajaccio, Fra), Jorge Íntima (Ludogorets, Bul), Valdu Té (Arouca) e João Mário (AC Viseu).