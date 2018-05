Em 2010, quando Maradona assumiu o comando técnico da seleção da Argentina, Gustavo Piñero estava na equipa técnica como treinador de guarda-redes. Oito anos volvidos, continua ligado à seleção, mas agora como responsável do departamento de guarda-redes de toda a formação.





Continuar a ler

Sim, o deus Maradona, craque argentino que tanto encantou o Mundo do futebol durante a década de oitenta e inícios de noventa."Maradona é um grande amigo meu. Completamente diferente daquilo que se vê cá fora. Como jogador foi brilhante, como amigo é brilhante. Muito boa gente. Não é o mesmo que faz declarações ou aparece em público. Temos de ter em conta que são pessoas que não têm vida privada e precisam sempre de uma capa para se defenderem. Como jogador foi incrível, com um carisma e personalidade. É formidável", elogiou.Na história do futebol há sempre comparações entre Maradona e Messi, Messi e Ronaldo, Ronaldo e Eusébio. Afinal, como desbloqueamos estas comparações?"Não comparamos. Temos de desfrutar de Messi e Ronaldo e do futebol que eles têm para nos dar. As comparações na Argentina são piores do que aqui. As pessoas não percebem que não temos de comparar nenhum jogador. Temos de desfrutar do futebol deles. É como comparar Eusébio com Cristiano Ronaldo. Não tem nada a ver. É preciso desfrutar de dois dos melhores futebolistas do Mundo. Parece-me que é preciso desfrutar e não comparar. O carisma de Diego, a técnica de Messi. São jogos distintos em momentos distintos. Temos de desfrutar de Cristiano Ronaldo e de Messi. São completamente diferentes. São jogadores que fazem coisas diferentes dentro do campo. São dois líderes, fundamentais onde jogam. Não entro em comparações. Prefiro desfrutar dos jogos deles", atirou.Em vésperas do Mundial, a Argentina aponta à conquista do título. Um caminho difícil, mas que Gustavo Piñero gostava quer terminasse em sucesso."A Argentina está sempre no lote de candidatos, porque tem Messi e jogadores importantes. Pode ser candidato, mas penso que há outras selecções que são mais candidatas. Por exemplo o Brasil aparece muito forte e parece-me que é o favorito. Esta geração tem contas a ajustar com o Mundial, com o título de campeão do Mundo. Perdeu as últimas duas Copa América da forma que foi (as duas com o Chile nos penáltis) e perdeu na final do Mundial’14. Merecem vencer porque sei o que sofreram depois de perderem três finais seguidas", explicou.Feliz com o "trabalho desenvolvido na seleção da Argentina", Gustavo Piñero coloca em cima da mesa a possibilidade de um dia trabalhar na Europa."Neste momento estou a cargo de todos os guarda-redes das selecções argentinas. Não estou na selecção principal, estou agora apenas na formação. Não há nada melhor do que trabalhar para a selecção do teu país. No futuro gostaria de trabalhar na Europa. Tive uma proposta que acabei por não aceitar, porque estava a trabalhar no México. Mas é uma falha na minha carreira que gostava de colmatar", afirmou.