Há um erro que persegue Arsène Wenger até hoje e envolve Messi

Arsène Wenger reconheceu, em entrevista à beIN Sports, que há erros que ainda hoje o perseguem apesar dos muitos anos que já passaram. O treinador francês, que está desempregado desde que deixou o Arsenal, referia-se a Messi.





"Na vida temos que viver com arrependimentos, com negócios falhados e um deles foi Messi. Quando em 2003 assinámos com Fàbregas, conversámos com Leo Messi. Nessa altura, como estávamos ao nível do Barcelona, poderíamos construir equipas fortes na formação, com bons jogadores ", explicou.O treinador francês diz estar preparado para voltar ao trabalho e em maio admitiu que poderia estar para breve. No entanto, isso ainda não se concretizou.