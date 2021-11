Há um ex-Mafra a brilhar na Nicarágua: «Fruto de muito trabalho e persistência»

Foi em 2018 que Danilo Alves chegou a Portugal para representar o Mafra, na altura oriundo do Carsambaspor, da Turquia, onde havia feito 12 golos em 24 partidas na época transata. No entanto, estadia no futebol luso não durou muito e não foi a melhor, mas o avançado prosseguiu com a carreira e rapidamente tentou a sorte noutras paragens.Regressou ao Brasil, onde vestiu as camisolas do CA Votuporanguense, do União Frederiquense, do Metropolitano, do Murici e Camboriú, isto entre 2019 e 2021. Porém, a fase dourada da carreira chegou depois, no início da campanha 2021/22. Danilo Alves rumou, então, à Nicarágua para representar o Real Estelí e é lá que tem vindo a brilhar.Com nove golos em dez jogos, três dos quais na última partida, o dianteiro, de 26 anos, é uma das figuras do emblema que luta agora pela conquista do torneio Apertura, no qual terminou o grupo na primeira posição. Agora, o emblema vermelho e branco está nas meias-finais da prova e está em boas condições para conquistar o título e, por consequência, um apuramento para a Liga dos Campeões da CONCAFAF em 2022.Em declarações à sua assessoria, Danilo Alves explicou o bom momento. "A sensação é boa, tenho vindo a ajudar a equipa e isso tem gerado bons resultados. Quando cheguei estávamos em segundo, com uma desvantagem grande para ser conquistada em relação ao primeiro colocado. Conseguimos conquistar o primeiro lugar, que dá a vantagem de decidir em casa na meia-final e final do torneio. Isso é fruto de muito trabalho e persistência, além da confiança do treinador. Temos a melhor equipa do país e queremos trabalhar duro para ir buscar este título", referiu, revelando-se ainda muito satisfeito pelo hat trick na última jornada."Um momento especial e único, tenho recebido muito carinho, crianças a pedir autógrafos, os adeptos a dizerem que gostam de mim, o carinho de todos nos finais dos jogos. É uma sensação muito boa e espero fechar este ciclo muito bom com o título. Quero retribuir o carinho conquistando o título nacional", concluiu.