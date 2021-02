Há um novo Bruma a brilhar na Guiné-Bissau

Chama-se Isnaba Ioncana ‘Bruma’ e é a nova sensação do futebol guineense. O avançado/extremo, de 16 anos, esteve em plano de destaque na 1.ª jornada do Grupo B de apuramento para a CAN Sub-17, que decorre no Senegal. Na vitória da Guiné-Bissau sobre a Serra Leoa, por 1-0, Isnaba foi eleito o ‘Homem do Jogo’, depois de ter conquistado um penálti a partir de uma recuperação de bola ainda antes da zona de meio-campo.





Nascido a 20 de janeiro de 2005, Isnaba destaca-se pela velocidade e capacidade de drible, sendo já considerado um dos melhores jogadores jovens da Guiné-Bissau. Segundoapurou, o talentoso atacante estará já inclusive a despertar a atenção de observadores de vários clubes que acompanham a CAN Sub-17, nomeadamente franceses.A Guiné-Bissau volta a jogar esta terça-feira, 9 de fevereiro, com o Mali.