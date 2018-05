Continuar a ler

"Sergio Ramos representa um péssimo exemplo para as futuras gerações de futebolistas. Em vez de ganhar as partidas de forma justa, ele usa truques que desafiam o espírito do jogo e do fair play. A UEFA e a FIFA devem tomar medidas contra Ramos e jogadores parecidos, usando as imagens dos jogos para manter o espírito do jogo", pode ler-se na petição